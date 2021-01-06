Bankanın mevcut Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, Bali'nin yerine getirildi. Aran, 2021 Mart sonunda yeni görevine başlayacak.

Basın toplantısıyla kararını açıklayan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Nisan 2011 tarihinden bu yana büyük bir gururla mutlulukla onurla sürdürdüğüm Genel Müdürlük görevimi mart ayı sonunda yapılacak Genel Kurul tarihi itibariyle bırakacağım. O tarihe kadar görevime devam ediyorum" dedi.

"35 yıl prensibi olmasa da ayrılmayı düşünüyordum"

Genel Kurul irade gösterirse Yönetim Kurulu’nda görev yapmaya devam edeceğini ifade eden Bali bankanın 35 yıl kuralını hatırlattı:

"İş Bankası’nda dahili olarak icrai görevde çalışmanın kuralı vardır. 35 yıl kuralı hepimiz uyarız buna. 34 yılı geçmiş durumdayım. Kurallarımız işliyor mekanizmalarımız sürpriz beklenmeyen işler değil bunlar. Böyle bir prensip olmasa da ayrılmayı düşünüyordum. Genel Müdür Yardımcımız Hakan Aran'ın bu görev için uygun ve layıkıyla bu görevi yapabilecek olacağını düşünüyorum. Bunlar hem dahili yetkili kurulların onayına tabidir. Hem de resmi otoriteni onayına tabidir."