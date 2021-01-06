Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
KOSGEB destekleri teminatsız da verilebilecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının geri ödemeli olarak sağlanacak destekleriyle erken ödemeleri teminat alınmaksızın da verilebilecek.
“Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, KOSGEB'in geri ödemeli olarak sağlanacak destekleriyle erken ödemeleri, İcra Komitesi tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda teminatlı veya teminat alınmaksızın verilebilecek.
Böylelikle, KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaştırılmış olacak.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı KOSGEB Resmi Gazete
Son Haberler
- 10:20
- 10:16
- 10:12
- 10:14
- 10:01
Sıradaki Haber
Asya borsaları Çin hariç geriledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz