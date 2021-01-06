Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Asya borsaları Çin hariç geriledi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 azalarak 27.056 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 artışla 102,7'den işlem gördü.
Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla 3.535 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 azalışla 2.964 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 azalarak 48.355 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 27.622 puanda seyrediyor.
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