Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirime gidilecek. İndirim pompaya 7 kuruş olarak yansıyacak.

Kalan 4 kuruşluk kısmı ise devreye alınan Eşel Mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 7,27 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,20 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,24 liradan 7,17 liraya, İzmir'de 7,30 liradan 7,23 liraya inecek.