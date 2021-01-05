Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 18:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Benzine indirim geldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine indirim yapıldı. İndirim pompaya 7 kuruş olarak yansıyacak.
Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirime gidilecek. İndirim pompaya 7 kuruş olarak yansıyacak.
Kalan 4 kuruşluk kısmı ise devreye alınan Eşel Mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak.
Buna göre, Ankara'da ortalama 7,27 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,20 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,24 liradan 7,17 liraya, İzmir'de 7,30 liradan 7,23 liraya inecek.
Etiketler: Benzin
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