Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 17:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York borsası yatay seyirle açıldı
[Fotoğraf: Reuters]
New York borsası, güne yatay seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 artışla 30.238,66 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,04 yükselişle 3.702 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 azalışla 12.689,99 puandan işlem görmeye başladı.
Endeksler, Georgia'da bugün yapılacak 2'nci tur Senato seçimleri öncesi yatak bir seyir izledi.
ABD Senatosunda Georgia eyaletine ait iki koltuk için yapılacak ikinci tur seçimler, Senato'da çoğunluğun hangi tarafta kalacağını ve ülke siyasetindeki dengeleri belirleyecek.
Etiketler: Borsa ABD Ekonomisi
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