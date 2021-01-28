İngiltere’de otomobil üretiminde 1984 yılından bu yana en düşük seviye de görülmüş oldu.

Ülkede 2019 yılında toplam üretilen otomobil sayısı 1 milyon 303 bin 135 seviyesindeydi.

İngiltere’de 2020 yılında iç pazar yönelik üretilen otomobil sayısı yüzde 30,4 azalarak 171 bin 890’a, dış pazara yönelik üretilen otomobil sayısı ise 29,1 azalarak, 749 bin 38’e geriledi.

İhraçta en büyük pay AB'ye

İngiltere’nin 2020 yılında ihraç ettiği araçların yüzde 53,5’i Avrupa Birliği’ne (AB), yüzde 17,7’si ABD’ye, yüzde 7,6’sı Çin’e, yüzde 3,5’i Japonya’ya, yüzde 2,6’sı Türkiye’ye, yüzde 2,1’i Avustralya’ya ve yüzde 1,7’si Güney Kore’ye gitti.

"Salgın fabrikaların kapamasına neden oldu"

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) Üst Yöneticisi Mike Hawes, “Salgın fabrikaların kapamasına neden oldu. Azalan tüketici talebi bir neslin en düşük üretiminin oluşmasına neden oldu.” yorumunu yaptı.