İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss, otomotiv devi Ford’un yatırım kararlarını açıklamasının ardından Twitter hesabı üzerinden değerlendirme yaptı.

"Türkiye ile ticaret anlaşmamızın, Ford İngiltere gibi büyük otomotiv üreticilerimizin tedarik zincirlerini koruyarak, istihdamı güvence altına alınmasına yardımcı olması müthiş bir haber. (Anlaşma) Onlara Britanya'ya yatırım yapmaya devam etmeleri için güven veriyor.”

İstihdamın devamını sağlayacak

Ford, 16 Mart tarihinde Transit Custom araçların yeni nesli için dizel motorların İngiltere’de Dagenham’daki fabrikasında üretileceğini duyurmuştu.

Şirketten yapılan açıklamada İngiltere’de üretilecek araç motorları Türkiye’de Ford Otosan tarafından üretilecek Transit Custom yeni nesil araçlara monte edilecek.

Şirketin bu her iki ülkedeki ortak yatırımı İngiltere’de Ford’un Dagenham’daki fabrikasında çalışan 1900 kişinin istihdamının devamını sağlayacak.

Ford, 2020 yılında toplam bin 700 kişinin istihdam edildiği Galler’de Bridgend motor fabrikasını kapatma kararı almıştı.