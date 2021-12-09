Uluslararası Para Fonu (IMF) Para ve Sermaye Piyasaları Dairesi Başkanı Tobias Adrian ile Para ve Sermaye Piyasaları Dairesi Başkan Yardımcıları Dong He ve Aditya Narain, kripto para düzenlemelerine ilişkin ortak blog yazısı yayımladı.

IMF yetkilileri, yazıda, küresel kripto para düzenlemesinin kapsamlı ve koordineli olması gerektiğini belirtti.

Kripto varlıklar ile ilgili ürün ve hizmetlerin son yıllarda hızla büyüdüğünü işaret eden yazıda, bunların düzenlenmiş finansal sistemle bağlantılarının arttığına dikkat çekildi.

Kripto paralar sistemi değiştirdi

Koordineli olmayan düzenleyici önlemlerin istikrarı bozan sermaye akışlarını kolaylaştırabileceği vurgulanan yazıda, IMF'nin görevinin uluslararası para ve finansal sistemin istikrarını korumak olduğu, kripto varlıkların sistemi derinden değiştirdiği aktarıldı.

Yazıda, IMF'nin kripto para varlıklarına yönelik etkili bir düzenleyici yaklaşım geliştirmek için Finansal İstikrar Kurulu ve uluslararası düzenleyici topluluğun diğer üyeleriyle yakın bir şekilde çalışmayı planladığı söylendi.