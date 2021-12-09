Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 16:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tarımsal destek ödemeleri yarın hesaplara aktarılacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 Aralık'tan itibaren 486 milyon 79 bin 930 TL'lik tarımsal destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlanacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleriyle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.
10 Aralık'tan itibaren 486 milyon 79 bin 930 TL'lik ödemenin hesaplara aktarılmaya başlanacağını belirten Pakdemirli, bu ödemelerle birlikte 2021 yılı desteklerinin yüzde 90'ını ödemiş olacaklarını ifade etti.
Pakdemirli, destek kapsamında yapılacak ödemeleri şöyle sıraladı:
"Buzağı desteği kapsamında 426 milyon 130 bin TL, malak desteği kapsamında 2 milyon 414 bin TL, küçükbaş soy kütüğü desteği kapsamında 1 milyon 898 bin TL, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 52 milyon 414 bin TL, bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi kapsamında 3 milyon 222 bin TL."
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