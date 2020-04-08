Haber Giriş: Kaynak: AA
İller Bankası borçlu belediyelerden kesinti yapmayacak
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, koronavirüs nedeniyle, İller Bankası üzerinden borçlu belediyelerden yapılan kesintilerin yapılmayacağını açıkladı.
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Etiketler: son dakika İller bankası koronavirüs borçlu belediyelerSon Güncelleme: 8 Nisan 2020 Çarşamba 14:16
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