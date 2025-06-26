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Ekonomi
AA 26.06.2025 17:58

İkinci el otomobil satışlarında 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesi uzatıldı

Ticaret Bakanlığınca, ikinci el otomobil satışında 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinde 6 aylık süre uzatımı yapıldı.

İkinci el otomobil satışlarında 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesi uzatıldı

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Ticaret Bakanlığı
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