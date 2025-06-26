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AA
HABER GİRİŞ
26.06.2025 17:58
, 26.06.2025 18:01
SON GÜNCELLEME
26.06.2025 18:01
İkinci el otomobil satışlarında 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesi uzatıldı
Ticaret Bakanlığınca, ikinci el otomobil satışında 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinde 6 aylık süre uzatımı yapıldı.
Ayrıntılar geliyor....
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