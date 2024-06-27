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Ekonomi
AA 27.06.2024 11:08

İkinci el online otomotiv satışları mayısta azaldı

İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 düşüşle 160 bin 811 adet oldu.

İkinci el online otomotiv satışları mayısta azaldı
[Fotograf: AA]

Geçen ay çevrim içi mecralarda 411 bin 203 kurumsal ilan yayınlandı. İlan adetlerinde geçen sene aynı döneme göre yüzde 26, bir önceki aya göre yüzde 17 artış gözlendi.

Mayıs ayında yayınlanan ilanların yüzde 39'u olan 160 bin 811 adet aracın, satışı gerçekleşti. Satış adetlerinde geçen sene aynı döneme göre yüzde 7 düşüş, geçen aya göre yüzde 2'lik artış belirlendi.

Fiyat gelişmeleri

İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 35 markanın 249 modeline ait 366 bin 170 ilanın ay boyunca fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, mayısta ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre ortalama yüzde 0,35 düştüğü görüldü.

Yılbaşından itibaren ise mayıs ayı sonunda 2. el pazarında fiyatların yüzde 1,89 arttığı gözlendi.

1326 adet ikinci el elektrikli otomobil satıldı

Motor tipine göre değerlendirildiğinde, söz konusu pazarda geçen ay 95 bin 161 adetle en çok dizel araçlar satıldı.

Dizel otomobilleri 58 bin 938 adet satışla benzinli, 4 bin 86 ile oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobil satış sayısı 1300, elektrikli otomobil satışları ise 1326 adet oldu. Mayıs 2023'te 710 adet ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı.

Ocak-mayıs döneminde, geçen senenin ilk 5 ayı ile karşılaştırıldığında dizel araçların toplam satışlar içindeki payının yüzde 4,32 azaldığı, elektrikli araçların payının ise yüzde 105 yükseldiği görüldü.

Ortalama satış hızı 48 gün oldu

İkinci el çevrim içi pazarda mayıs ayında araçların ortalama satış hızı 48 gün olarak belirlendi. Fiat marka araçlar, ortalama 41 günle pazar ortalamasına göre 7 gün daha hızlı satıldı.

Mercedes-Benz ve BMW markalı araçlar ise 60 günlük hızla en yavaş satılan araçlar oldu.

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