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Ekonomi
AA 06.04.2025 12:27

İkinci dönem hayvancılık destekleme başvuruları yarın başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan 2024 yılı ikinci dönem büyük ve küçükbaş hayvancılık destekleme başvuruları yarından itibaren alınacak.

İkinci dönem hayvancılık destekleme başvuruları yarın başlıyor

2024 yılı ikinci dönem büyükbaş (buzağı/malak) ve küçükbaş (kuzu/oğlak) hayvancılık destekleme başvuruları yarın başlayacak ve 16 Haziran'a kadar devam edecek.

Buzağı ve malaklar için başvurular bireysel veya üyesi olunan tarımsal örgüt üzerinden tamamlanacak. Bireysel başvurular il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine, tarımsal örgütler üzerinden yapılacak başvurular da üyesi olunan birlik veya kooperatife iletilecek.

Kuzu ve oğlak başvuruları ise üyesi olunan tarımsal örgüt üzerinden gerçekleştirilecek. Tarımsal örgüt olmayan illerde bireysel başvurular il veya ilçe tarım ve orman müdürlükleri üzerinden yapılacak.

Her iki destekleme için birinci dönem başvurusu olan yetiştiriciler, ikinci dönem de başvuru yapmış sayılacak.

"Geç kalmadan başvuru yapılsın"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, sektör için en önemli kalemlerden birisi olan ve yeni modelle getirilen kuzu ve oğlak desteklerinin, iki dönem halinde yapıldığını anımsattı.

İkinci dönem başvurularının yarın başlayacağını bildiren Çelik, "Yetiştiricilerimiz, başvurularını geç kalmadan yapsın. Yetiştiricilerimizi, bulundukları illerde üyesi olduğu damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliklerine birer dilekçeyle başvuru yapmaları konusunda hassas davranmaya davet ediyoruz." dedi.

Çelik, desteklerin küçükbaş hayvancılık sektörüne katkısının büyük olduğuna dikkati çekerek, "Küçükbaş hayvancılıkta desteklerin ilk defa verilmeye başlandığı tarihten bugünlere gelindiğinde sektörde nasıl bir değişim yaşandığı rakamlarla sabittir. Destekler, sektörde sürdürülebilirliği sağlaması yanında doğrudan yetiştiricilere ulaşması ve gelir seviyelerinin artırılması açısından da önemli bir faktör. Dolayısıyla yetiştiricilerimizin üretim maliyetlerini karşılayabilmesi ve ekonomik anlamda rahat nefes alabilmesi için desteklerden faydalanmasını, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli rol oynayacak olmaları bakımından da oldukça önemsiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Birinci dönem destekleri nisan ayı içinde yapılsın"

Birinci dönemde çeşitli nedenlerden dolayı başvuru yapamamış yetiştiricilerin ikinci dönemde başvuru yapabilecek olmasının mağduriyetlerin önüne geçeceğini belirten Çelik, ayrıca birinci dönemde başvuruda bulunduğu halde eksikleri nedeniyle desteklemeden yararlanamayan yetiştiricilerin de eksiklerini gidermeleri halinde desteklemelerden yararlanabileceğini söyledi.

Çelik, yetiştiricilerin üretimlerini sürdürebilmesi için birinci dönem destekleme ödemelerinin en geç nisan ayı içerisinde yapılmasını talep ettiklerini belirterek, ödemenin bu ay içerisinde yapılmasının yetiştiricilere önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

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