Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, otomotiv sektörünün alt ürün gruplarından iki tekerlekli taşıt imalatçıları, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının etkilerine rağmen geçen yılı oldukça verimli geçirdi.

Sektörde faaliyet gösteren firmaların geçen yılki ihracatı, 2019'a göre, yüzde 54 artışla 97 milyon 598 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Bisiklet ülkesi Hollanda ilk sırada

Geçen yıl ürün gönderilen ilk 10 ülke Avrupa ülkesi olurken, listenin ilk sırasında "bisiklet ülkesi" olarak nitelendirilen Hollanda yer aldı. Bu ülkeye geçen yıl gerçekleştirilen ihracat, 2019'a kıyasla yüzde 139 artarak 15 milyon 555 bin dolara ulaştı.

İkinci sıradaki Finlandiya'ya dış satım yüzde 3'lük artışla 14 milyon 169 bin dolar, üçüncü sıradaki Fransa'ya da yüzde 165 yükselişle 12 milyon 917 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Geçen yıl, 2019'a kıyasla İtalya yüzde 228 artış ve 10 milyon 997 bin dolarla 4'üncü, Almanya yüzde 15 azalış ve 10 milyon 888 bin dolarla 5'inci, İspanya yüzde 28 yükseliş ve 7 milyon 116 bin dolarla 6'ncı, Birleşik Krallık yüzde 18 artış ve 5 milyon 874 bin dolarla 7'nci, Yunanistan yüzde 129 yükseliş ve 5 milyon 496 bin dolarla 8'inci, Romanya yüzde 320 artış ve 2 milyon 259 bin dolarla 9'uncu ve Bulgaristan yüzde 706 yükseliş ve 1 milyon 619 bin dolarla 10'uncu ülke olarak kayıtlara geçti.

Belçika, Portekiz ve Danimarka'ya ihracatta ciddi artış

İki tekerlekli taşıt üreticilerinin Belçika, Portekiz ve Danimarka'ya ihracatında da artış dikkati çekti.

Önceki yıl sadece 24 bin dolarlık ihracat yapılan Belçika'ya geçen yıl 608 bin 414 dolarlık iki tekerlekli taşıt ihracatı gerçekleştirildi. 2019'da 2 bin dolarlık ihracatın yapıldığı Portekiz'e geçen yıl 263 bin 814 dolarlık dış satım yapıldı. Danimarka'ya da 2019'da 11 dolarlık dış satım, geçen yıl 71 bin 274 dolara yükseldi.

Öte yandan 2019'da ihracat yapılmayan Panama, Honduras, Kanada, Liberya, Tayland, Yeni Zelanda, Malezya ve Şili başta olmak üzere 20 ülke ve bölgeye, geçen yıl iki tekerlekli taşıt gönderildi.