Hazine ve Maliye Bakanlığı, 50 milyar liralık destek paketi için çalışmalar başladı.

Hükümet, ihtiyaç sahibi firmalar için yeni bir Kredi Garanti Fonu paketi açmaya hazırlanıyor.

50 milyar lira tahsis edilmesi planlanan program doğrudan ihtiyaç sahibi firmalara ulaşacak, İhracatçı ve imalatçı KOBİ'ler öncelikli olarak yararlanacak.

KOBİ'lere öncelik verilecek

Kredi paketinin 35 milyar liralık bölümü, işletme ve yatırım sermayesine ihtiyaç duyan firmalara tahsis edilecek.

Teminat engeline takıldığı halde üretime ve istihdama devam eden şirketlere de 15 milyar liralık limit tanımlanacak.

İstihdam, imalat ve ihracat taahhüdü bekleniyor

Krediye başvuracak şirketlerden istihdamlarını korumaları beklenecek,

imalat ve ihracat taahhütlerinin bulunup bulunmadığına bakılacak.

Kredi, firmanın üretim ve ihracat için gereksinim duyduğu ara malı ve makine yatırımları için 'proforma fatura' karşılığı satıcılara aktarılacak.

Hazırlanan paketle kredi genişlemesinin kontrol altına alınması hedefleniyor.

Kullanılan TL kredilerin döviz alımına gitmesinin önlenmesi de amaçlanıyor.