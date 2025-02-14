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Ekonomi
TRT Haber 14.02.2025 14:26

İhtiyaç kredisi limitleri yükseltildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 36 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredisi limitini 125 bin liraya, 24 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredisi limitini ise 125 bin ve 250 bin liraya yükseltti.

İhtiyaç kredisi limitleri yükseltildi

BDDK, tüketici kredileri genel vade sınırının değiştirilmesine karar verdi. Kurul tarafından alınan karara göre, ihtiyaç kredilerinde 12, 24 ve 36 ay vadeye kadar olan limitlerde değişikliğe gidildi.

BDDK'den yapılan açıklamaya göre, 36 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredisi limiti 50 bin liradan 125 bin liraya yükseltildi.

24 ay vadeye kadar ise 50 bin ve 100 bin lira altı kredi kullandırılırken bu oran 125 bin ve 250 bin lira arasına yükseltildi.

Vade Süresi Eski Limit Yeni Limit
12 Ay 100.000 TL 250.000 TL
24 Ay 50.000 TL - 100.000 TL 125.000 TL - 250.000 TL
36 Ay 50.000 TL 125.000 TL

Yeni kararla 12 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredileri limiti 100 bin liradan 250 bin liraya çıkarıldı.

Söz konusu açıklamada, "Finansal istikrarın sağlanmasına yönelik atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde BDDK'nin 13 Şubat tarihli ve 11152 sayılı Kararı ile; Kurulun 9 Haziran 2022 tarihli ve 10222 sayılı Kararı kapsamında belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırlamasındaki parasal tutarlar makro ekonomik veriler de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde güncellenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kredi limitlerinde son değişiklik 9 Haziran 2022'de yapılmıştı.

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