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Ekonomi
AA 27.07.2024 10:57

İhracatta yeşil dönüşüm için yeni destek paketi açıklanacak

İhracatçıların küresel pazarlarda sürdürülebilirlik ekseninde yeniden şekillenen ticaretin kurallarına en hızlı şekilde uyum sağlamaları için "Responsible® Programı" olarak uygulanacak olan Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği'nin ayrıntılarını 30 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak.

İhracatta yeşil dönüşüm için yeni destek paketi açıklanacak

Ticaret Bakanlığı, ekonominin belkemiği haline gelen ihracatın geleceğine damga vuracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Bakanlık, ülke ihracatının içinde bulunulan dönüşüm sürecinden olumsuz etkilenmemesi ve ihraç pazarlarını kaybetmemesi adına Yeşil Mutabakat'a uyum konusunda ihracatçı firmalara kılavuzluk etmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakanlık, ülkenin en önemli ticari partneri Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere, küresel pazarlarda sürdürülebilirlik ekseninde yeniden şekillenen ticaretin kurallarına ihracatçıların en hızlı şekilde adapte olabilmeleri için "Responsible® Programı" olarak uygulanacak Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği ile yeni bir destek mekanizmasını uygulamaya alacak.

Bakan Bolat 30 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak

Programın detayları, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla, 30 Temmuz'da Bakanlıkta düzenlenecek "Responsible® Programı Lansmanı"nda kamuoyuyla paylaşılacak.

ETİKETLER
İhracat Ticaret Bakanlığı Ömer Bolat
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