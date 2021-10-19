Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İhracatta bir ilke imza atıldı
Ticaret Bakanı Muş, "Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor" açıklamasını yaptı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı paya ilişkin paylaşımda bulundu.
Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığına işaret eden Muş, "Bu rakam, 1980'de yüzde 0,14, 2000'de yüzde 0,43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin" sözlerini kullandı.
Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez %1'in üzerine çıktı.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) October 19, 2021
Bu rakam;
1980'de %0,14
2000'de %0.43 idi.
Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.
Bu başarı Türkiye'nin. pic.twitter.com/9HTQOa3Rq4
Etiketler: İhracat Ticaret Ticaret Bakanlığı
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