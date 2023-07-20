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Ekonomi
AA 20.07.2023 15:42

İhracatçının reeskont kredisi için bankaların günlük limiti 5 katına çıkarıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ihracatçının reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 5 katına çıkardı. Böylece limit 1,5 milyar TL'ye yükselmiş oldu.

İhracatçının reeskont kredisi için bankaların günlük limiti 5 katına çıkarıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde önemli bir karar alındı.

Buna göre, ihracat finansman desteği sağlayan reeskont kredilerinin günlük limiti 300 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye çıkarıldı.

Merkez Bankası, bu kararı ile ihracatçıların krediye erişimini desteklemeye devam ederken, aynı zamanda ihracat artışına katkı veren ihracatçıları da önceliklendirecek. KOBİ'lerin reeskont kredilerindeki payı da artırılıyor.

Ayrıca, TCMB'nin sadeleşme süreci kapsamında reeskont kredilerinde yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi koşullar kaldırılıyor.

Merkez Bankası, finansal kaynakların üretken alanlara yönlendirmesini sağlayarak verim ekonomisini destekliyor.

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