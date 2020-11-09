Haber Giriş: Kaynak: AA
İç borç çevirme oranı ekimde yüzde 47,1 oldu
[Fotoğraf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, ekimde 44,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 21 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı toplam iç borç çevirme oranı ise ekimde yüzde 47,1 oldu.
Etiketler: Hazine ve Maliye BakanlığıSon Güncelleme: 9 Kasım 2020 Pazartesi 17:58
Son Haberler
- 18:22
- 18:11
- 18:10
- 18:07
- 17:59
Sıradaki Haber
Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 9 Kasım 2020 güncel altın fiyatları...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz