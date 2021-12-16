İBB Meclisi aralık ayı 3. birleşimi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında, Kirazlı-Halkalı Metro Hattı projesi ve 34 adet tramvay aracı alımında kullanılacak dış borç talebi ele alındı.

Finansman Müdürlüğü, Kirazlı-Halkalı Metro Hattı inşaat çalışmalarında kullanılmak üzere 242 milyon euro KDV ve sigorta primi tutarında dış borçlanma talebinde bulundu.

Finansman Müdürlüğünden gelen bir diğer teklifte ise Edirnekapı-Sultançiftliği-Habipler Tramvay Hattı projesinde kullanılmak üzere 34 tramvay aracı alınması için 57 milyon 800 bin avro KDV ve sigorta primi tutarında dış borçlanma talep edildi.

Komisyon raporunda, borçlanmaların çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası aracılığıyla yapılması şartı ile İBB Başkanına yetki verilmesinin uygun olduğu belirtildi.

Meclis, oy birliğiyle dış borçlanma tekliflerine onay verdi.

Mecliste ayrıca Kirazlı-Halkalı Metro Hattı projesinde kullanılacak 272 adet metro aracı temini ve işletmeye alma işi için 300 milyon euro sigorta primi tutarındaki borç talebi ise oy birliğiyle tekrar komisyona havale edildi.