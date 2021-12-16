Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 21:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Stokçuluğa ilişkin kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi
Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda kabul edildi.
Teklife göre, stokçuluk yaptığı tespit edilenlere, en az 100 bin liradan başlamak üzere 2 milyon liraya kadar para cezası verilecek.
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Etiketler: Son Dakika Stokçuluk TBMM
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