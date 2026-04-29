Ekonomi
AA 29.04.2026 17:10

Hürmüz çıkmazı petrolü 110 dolara taşıdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran limanlarına yönelik "uzun süreli deniz ablukası" talimatı, küresel petrol piyasalarını sarstı. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına geldiği haberleriyle birlikte Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 5'ten fazla değer kazanarak 110 dolar sınırına ulaştı.

Hürmüz çıkmazı petrolü 110 dolara taşıdı
Dün günü 104,4 dolardan tamamlayan Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 16.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,32 artarak 109,95 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 5,19 artışla 105,12 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a ait limanlara yönelik daha uzun süreli bir deniz ablukasına hazırlanılması için danışmanlarına talimat verdiğine dair haber akışı etkili oldu.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump, İran yönetimini nükleer programından geri adım atmaya zorlamak amacıyla ülkenin petrol gelirlerini ve ekonomik kaynaklarını hedef alan baskıyı sürdürme kararı aldı.

Yetkililer, Trump'ın, Tahran'ı uzun süredir reddettiği nükleer tavizleri kabul etmeye zorlamak amacıyla danışmanlarına İran'a yönelik uzun süreli bir abluka için hazırlık yapma talimatı verdiğini belirtti.

Trump'ın yeniden hava saldırılarına başlama ya da çatışmadan tamamen çekilme seçeneklerini, mevcut ablukayı sürdürmeye kıyasla daha riskli bulduğuna işaret eden yetkililer, Trump'ın son görüşmelerde İran'a ait limanlara yönelik deniz trafiğini kısıtlayarak petrol ihracatını baskı altında tutmayı tercih ettiğini aktardı.

Haberde, Trump'a yakın bazı isimlerin Tahran üzerindeki baskının sürdürülmesini önerdiği, bazı isimlerin ise Hürmüz Boğazı'nın kapanması ya da savaşın derinleşmesinin ekonomi ve siyasi açıdan risk oluşturmasından endişe duyduğunu belirttiği aktarıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'taki ABD-İsrail İran'a yönelik saldırılarının ardından, 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuştu.

ABD ile İran arasında Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından Trump, 12 Nisan'da Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını belirtmişti. Söz konusu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan'da İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), ABD-İsrail ile İran savaşının başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda kısıtlamalar nedeniyle gemi geçişlerinin yüzde 95,3 azaldığını belirtti.

