Ekonomi
AA 07.11.2025 11:35

Hizmet-ticaret sektörü 2024'te 501 bin 104 terajul enerji tüketti

Hizmet-ticaret sektörünün geçen yılki nihai enerji tüketimi 501 bin 104 terajul oldu.

Hizmet-ticaret sektörü 2024'te 501 bin 104 terajul enerji tüketti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin hizmet-ticaret sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıkladı.

İkinci kez yayımlanan bültene göre kamu sektörü de dahil hizmet-ticaret alt sektörlerinde 2024'te 501 bin 104 terajul enerji tüketildi.

Alt sektörlerde tüketimdeki en büyük payı yüzde 28,9 ile "toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" aldı. Bu sektörü, yüzde 22 ile "kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik" ve yüzde 15 ile "konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri" takip etti.

Hizmet ve ticaret sektörlerinde enerji kaynaklarının paylarına bakıldığında, yüzde 57,2 ile elektrik, yüzde 33,8 ile doğal gaz ve yüzde 4,7 ile petrol ürünleri nihai enerji tüketiminde en çok tüketilen enerji kaynakları olarak sıralandı.

Alt sektörler itibarıyla enerji tüketiminin en yoğun olduğu "toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" sektöründe ise en çok tüketilen enerji kaynağı yüzde 75,7 ile yine elektrik oldu. Bunu, yüzde 14,8 ile doğal gaz ve yüzde 4,8 ile petrol izledi.

Araştırma sonuçlarına göre, veri merkezlerinde geçen yıl tüketilen elektrik miktarı 645 gigavat/saat oldu.

Bu araştırma, örnekleme yöntemiyle seçilen ve sektörün tümünü temsil edecek 13 bin 455 girişime uygulanan bilgisayar destekli internet görüşmesi yöntemiyle gerçekleştirildi.

ETİKETLER
Elektrik TÜİK
