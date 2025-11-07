Parçalı Bulutlu 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 07.11.2025 10:57

Yılın son enflasyon raporu açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Karahan, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Yılın son enflasyon raporu açıklandı

TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul'da "2025 4. Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.

Karahan, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. 2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizi sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruyoruz. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını öngörüyoruz." dedi.

ETİKETLER
Merkez Bankası Enflasyon
Sıradaki Haber
Gümrüklerde 1,7 milyar liralık kaçak araç kaçakçılığı önlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir
11:19
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü
11:20
Artvin'de Sarp Sınır Kapısı yolunda heyelan
11:17
Önce temizlettiler, sonra ceza yazdılar
11:02
Bakan Tekin: Tatil dönüşü okullarımızda büyük bir heyecanla sizleri bekliyoruz
10:52
Kastamonu'da kayıp anne ve oğlunu arama çalışmaları 5. gününde
Gazze'de çocuklar, gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri bulmak için çöp yığınlarını arıyor
Gazze'de çocuklar, gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri bulmak için çöp yığınlarını arıyor
FOTO FOKUS
TRT World 10 yaşında
TRT World 10 yaşında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ