Söz konusu teşebbüslerin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Toplantı, kurum binasında, Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Toplantının açılışında konuşan Küle, Kurulun 2021 ve 2022 yıllarındaki 5 ayrı kararı uyarınca hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslerce ilgili Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını anımsattı.

Küle, hakkında soruşturma yürütülen tarafların yazılı savunma sürecinin tamamlanmasını takiben, sözlü savunma toplantısının yapılmasına karar verildiğini söyledi.

Başkan Küle, sayılarının çokluğu ve savunmaların bütünlüğünün sağlanması için teşebbüslerin gruplar halinde, bugün ve yarın olmak üzere, iki gün dinleneceğini bildirdi.

Soruşturma heyeti temsilcisi de belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arasında anlaşmalar ve uyumlu eylemler ile teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve davranışlarının Kanun açısından yasak olduğunu anımsattı.

Marketler için ikinci bir ceza istenmedi

Soruşturma heyetinin, inceleme ve tespitleri sonucunda elde ettiği bulgulara işaret eden soruşturma temsilci, A101, BİM, Carrefoursa, Migros ve ŞOK olarak anılan soruşturma tarafı ulusal zincir marketlerin, satışa sundukları pek çok ürünün perakende satış fiyatlarının tespiti amacına sahip, topla-dağıt karteli niteliğindeki anlaşma veya uyumlu eylemler yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri sonucuna ulaşıldığını belirtti.

Temsilci, söz konusu perakendecilerin, zincir market soruşturması kapsamında idari para cezasına çarptırıldığına işaret ederek, "mükerrer cezalandırma yasağı" olarak bilinen ilke çerçevesinde A101, BİM, Carrefoursa , Migros ve ŞOK bakımından soruşturma kapsamında herhangi bir idari para cezasına hükmedilmesine yer olmadığının değerlendirildiğini bildirdi.

"Kartel" tespitinden ceza uygulanması talep edildi

Soruşturma kapsamındaki tedarikçilere ilişkin değerlendirmesini de açıklayan soruşturma heyeti temsilcisi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beypazarı, Coca Cola, Doğanay, Düzey, Eti, Fritolay, Gsk, Haribo, Kent, Pasifik, Pepsi, Redbull, Şölen ve Unmaş'ın soruşturma tarafı zincir marketlerin geleceğe dönük satış fiyatları ve fiyat artış tarihleri gibi rekabete hassas bilgilerinin paylaşımına aracılık etmek suretiyle, perakendeciler arasında koordinasyonun sağlanmasında ve sürdürülmesinde rol oynadıkları, anılan perakendecilerin ise söz konusu koordinasyondan haberdar oldukları ve tedarikçiler tarafından kendilerine aktarılan rakiplere ait bilgileri ileriye dönük fiyatlama kararlarında kullandıkları değerlendirilmektedir."

Temsilci, bu nedenlerle, anılan tedarikçilerin, zincir marketlerin satış fiyatlarının tespiti amacına sahip topla-dağıt karteli görünümünde ortaya çıkan anlaşmalar veya uyumlu eylemler yoluyla Kanun'u ihlal ettiklerini ve bu ihlal nedeniyle zincir marketlerle eşit derecede sorumlu olduklarını anlatarak, bu firmalar için idari para cezası uygulanması gerektiğini kaydetti.

İhlal teşkil eden eylemlerin ceza yönetmeliği kapsamında "kartel" niteliği taşıdığını ve temel para cezasının bu tespite dayanarak belirlenmesi gerektiğini dile getiren temsilci, söz konusu eylemleri daha uzun süre devam ettiren firmalara yönelik cezaların artırılarak uygulanmasını talep etti.

Soruşturma heyeti, Horizon firması tarafından Kanun'un ihlal edildiğine yönelik herhangi bir bulguya ulaşılamadığından, ilgili teşebbüs hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

Hangi teşebbüsler hakkında soruşturma yürütülüyor?

Hakkında rekabet soruşturması yürütülen teşebbüsler şöyle:

"Beypazarı İçecek Pazarlama Dağ. Amb. Tur. Pet. İnş. San. ve Tic. AŞ, BİM Birleşik Mağazalar AŞ, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ, Coca Cola Satış Dağıtım AŞ, Doğanay Gıda Tarım ve Hayvancılık San. Tic AŞ, Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret AŞ, Eti Gıda San. ve Tic. AŞ, Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Glaxosmithkline Tüketici Sağlığı AŞ, Haribo Şekerleme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Horizon Hızlı Tüketim AŞ, Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Migros Ticaret AŞ, Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret AŞ, Pepsi Cola Servis ve Dağıtım Ltd. Şti., Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, Şok Marketler Ticaret AŞ, Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Unmaş Unlu Mamuller Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Yeni Mağazacılık AŞ."