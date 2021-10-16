Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) yapılan açıklamaya göre, Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanvekilliğini yürüttüğü EUROCHAMBRES'ın genel kurulu, dün elektronik ortamda gerçekleştirildi.​

Toplantıda, 2022-2023 yılları için odanın başkan, başkan yardımcıları ve başkanvekilleri belirlendi. Yeniden başkanvekili seçilen Hisarcıklıoğlu, gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu.