Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hisarcıklıoğlu, yeniden EUROCHAMBRES Başkanvekili oldu
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odası (EUROCHAMBRES) Başkanvekilliği görevine yeniden seçildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) yapılan açıklamaya göre, Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanvekilliğini yürüttüğü EUROCHAMBRES'ın genel kurulu, dün elektronik ortamda gerçekleştirildi.
Toplantıda, 2022-2023 yılları için odanın başkan, başkan yardımcıları ve başkanvekilleri belirlendi. Yeniden başkanvekili seçilen Hisarcıklıoğlu, gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu.
Etiketler: Ekonomik Düzenlemeler
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