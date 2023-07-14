Haziranda 83 bin 636 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 44,4 gerileyerek 83 bin 636'ya düştü.

Konut satışları ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 azalışla 565 bin 779 olarak gerçekleşti.

En yüksek pay İstanbul'un

Haziranda konut satışlarında İstanbul 13 bin 578 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 325 konut satışı ve yüzde 8,8 payla Ankara, 4 bin 503 konut satışı ve yüzde 5,4 payla Antalya izledi. Konut satış sayısı en az iller sırasıyla 17 konutla Ardahan, 29 konutla Hakkari ve 44 konutla Tunceli olarak belirlendi.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,8 azalış göstererek 13 bin 463 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,1 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,6 azalışla 121 bin 530'a geriledi.