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Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? 2020 Haziran nakdi ücret desteği ödemeleri…
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri ile ilgili yazılı açıklama yapan Bakan Selçuk, haziran ayı ödemelerinin 8 Temmuz’dan itibaren ödenmeye başlayacağını belirtti.
Bakan Selçuk, ödemelerin yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğine dikkat çekti.
Nakdi ücret desteği ödemeleri kimlik numarasına göre yapılacak
15 Mart’tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için 8 Temmuz’da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. Kimlik Numarası'nın son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz’da, son haneleri 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz’da ödeme yapılacak.
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