Nakdi Ücret Desteği ödemeleri ile ilgili yazılı açıklama yapan Bakan Selçuk, haziran ayı ödemelerinin 8 Temmuz’dan itibaren ödenmeye başlayacağını belirtti.

Bakan Selçuk, ödemelerin yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğine dikkat çekti.

Nakdi ücret desteği ödemeleri kimlik numarasına göre yapılacak

15 Mart’tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için 8 Temmuz’da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. Kimlik Numarası'nın son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz’da, son haneleri 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz’da ödeme yapılacak.