Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 15:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hazine'den 11 milyar liralık kira sertifikası ihracı
[Fotoğraf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 milyar 64 milyon 320 bin lira tutarında TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihraç etti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 11 milyar 64 milyon 320 bin lira tutarında 20 Nisan 2022 valörlü, 7 Nisan 2032 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı Enflasyon Merkez Bankası
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