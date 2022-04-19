Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, NTV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Emeklilerin bayram ikramiyeleri, 3600 ek gösterge ve kamu çalışanlarının maaş zamlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, şunları kaydetti;

Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde. Emeklilere 1100 lira ödenecek. Ödeme tutarı her zaman değerlendirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir. Şu andaki gündemde artış yok. Enflasyona ayarlı bir şey yok. Eşel artış enflasyon sarmalına düşürecek olaylara yol açar. Tüm dünyanın gündeminde enflasyonu yok etme amacı varken, hiper enflasyon tehlikesini çağrıştıracak söylemleri doğru bulmuyorum.

3600 ek gösterge

Biz Mayıs'ta 3600 ek gösterge için nihai çalışmamızı bitiririz, Cumhurbaşkanımıza takdim ederiz, görüşülür, konuşulur, sonraki aşama Meclis'tir. Bu yıl içinde tamamlarız, Meclis'in çalışma düzenine göre hangi zaman uygulamaya sokarsak bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diyebiliyorum. 4 hizmet kolu esas ama bazı statü gruplarının da toplumsal adaleti güçlendirmek için bazı grupları da bu kapsam içine alacağız. 4 grubun esas olan onlar, onların yanında bazı statüler var. Kamuda çalışan avukatlar mesela, göstergeleri 3000. Benzeri gruplar var. Statüleri itibarıyla 3000.

Öğretmenlere 3600 vereceğiz. İl milli eğitim müdürü 3600. Olmaz bunu değiştirmemiz lazım. İl müftüsünü değiştirmemiz lazım. Dini görevlilere 3600 veriyorsak müftüyle farklılaştırmak lazım. Adalet duygusunu korumamız lazım. 3600 ek gösterge çalışanları çok etkilemiyor. Emeklilik konumlarında epeyce yansıyor, Emekli maaşlarına da yansıyor. 25 milyar liraya kadar yıllık maliyetleri bulunabiliyor. Bunu şimdiden telafuz etmek doğru değil. Ciddi maliyeti olduğunu belirtmek isterim.

Kamu çalışanlarına refah payı

Temmuz ayında ücret artışları değerlendirilirken, kamu çalışanlarına enflasyon farkının üzerine sosyal denge ve refah payı da eklenerek değerlendirilecek.