Hazine ve Maliye Bakanlığından İBB'ye yalanlama14 Ocak 2020 Salı 21:50 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 22:22
Hazine ve Maliye Bakanlığından, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ocak ayına ilişkin bakanlığa sunulmuş ya da reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmadığı açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, metro hatları ile ilgili taleplerinin Hazine tarafından reddedildiği yönündeki açıklamalarına Hazine ve Maliye Bakanlığından yalanlama geldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu yıl ocak ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, Bakanlığımıza sunulmuş ya da reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır." ifadelerine yer verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro hatları ile ilgili kredi taleplerinin Hazine tarafından reddedildiğini iddia etmişti.
Kaynak: TRT Haber