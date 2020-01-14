İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, metro hatları ile ilgili taleplerinin Hazine tarafından reddedildiği yönündeki açıklamalarına Hazine ve Maliye Bakanlığından yalanlama geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu yıl ocak ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, Bakanlığımıza sunulmuş ya da reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro hatları ile ilgili kredi taleplerinin Hazine tarafından reddedildiğini iddia etmişti.

Kaynak: TRT Haber