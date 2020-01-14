Ekonomi
Borsa İstanbul kapanışını tarihi rekorla tamamladı14 Ocak 2020 Salı 17:27 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 18:53
Borsa İstanbul 100 endeksi 121 bin aştı. Haftanın ikinci işlem gününde de yükseliş yüzde 0,80'e ulaştı. Borsa 23 ay aranın ardından yeniden 121 bin puan seviyesini geçti.
Borsa 23 ay aranın ardından yeniden 121 bin 423 puan seviyesine geldi.
Bankacılık endekslerindeki yükseliş yüzde 1,20, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,20 ile tekstil deri oldu.
Uzmanlar BIST endekslerinde yükselişin devam edeceğini belirtiyor.
Son iki ayda yatırımcısına en çok kazandıran finansal araç da borsa oldu.
Kaynak: TRT Haber
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