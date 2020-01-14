Borsa 23 ay aranın ardından yeniden 121 bin 423 puan seviyesine geldi.

Bankacılık endekslerindeki yükseliş yüzde 1,20, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,20 ile tekstil deri oldu.

Uzmanlar BIST endekslerinde yükselişin devam edeceğini belirtiyor.

Son iki ayda yatırımcısına en çok kazandıran finansal araç da borsa oldu.

Kaynak: TRT Haber