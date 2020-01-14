Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'nun (TGDF) Agrimetre ile iş birliği yaparak hayata geçirdiği Dijital Veri Paneli'nin güncel raporu yayımlandı.

Dijital Veri Paneli'ne göre, gıda ve tarım ihracatında öne çıkan sektörler sert kabuklu meyveler, şeker ve şekerli mamuller ve yaş meyve sektörleri ihracatın yüzde 31,2'lik kısmını oluşturdu.

Türkiye gıda ve tarım sektöründe ihracat, 2019'un 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,04 artışla 16,21 milyar dolar, ithalat ise yüzde 4,06 düşüşle 11,51 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Sert kabuklu meyveler sektörü ithalatındaki ilk 3 ürün

2019'un 11 ayı itibarıyla gıda ve tarım ihracatında ilk 3 sırada yer alan sektörler 1,96 milyar dolar ile sert kabuklu meyveler, 1,65 milyar dolar ile şeker ve şekerli mamuller ve 1,44 milyar dolarla yaş meyve sektörleri oldu.

İhracatta ilk sıradaki sert kabuklu meyveler sektöründe, ilk 3 sırada yer alan ürünler; 176 bin tonla fındık içi 1,13 milyar dolar, 79,4 bin tonla ambalajlı fındık 537,9 milyon dolar ve 4,6 bin ton Antep fıstığı içi 77,3 milyon dolar oldu.

2019'un aynı döneminde, sektörde 285,1 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Raporda, sert kabuklu meyveler sektöründe 1,67 milyar dolarlık önemli bir dış ticaret dengesine işaret edildi.

Bu dönemde sert kabuklu meyveler sektörü ithalatındaki ilk 3 ürün şöyle sıralandı: 51,1 bin ton ceviz 89,7 milyon dolar, 15,4 bin ton badem içi 76 milyon dolar ve 5,3 bin ton kaju cevizi içi 29,6 milyon dolar.

Şeker ve şekerli mamuller sektöründe bisküvi birinci sırada

2019'un ocak-kasım döneminde şeker ve şekerli mamuller sektörü, 1,65 milyar dolarlık ihracat ile en çok ihracat yapan 2. sektör oldu.

İhracatta ilk 3 sırayı 170,5 bin ton ile bisküviler 309 milyon dolar, 118,1 bin ton ile gofret ve waffle 296,6 milyon dolar ve 135,5 bin ton ile sakızlı jöleli şekerler 263 milyon dolarla yer aldı.

Aynı sektörde, 2019'un 11 ayı itibarıyla 246,7 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Bu da şeker ve şekerli mamuller sektöründe 1,4 milyar dolarlık bir dış ticaret dengesi söz konusu olduğu gösteriyor.

Şeker ve şekerli mamuller sektörü ithalatındaki ilk 3 ürün şöyle sıralandı: 149,9 bin ton ile şeker 57,3 milyon dolar, 366,5 bin ton ile melaslar 51,8 milyon dolar ve 10,9 bin ton ile çikolatalı gıdalar 41,6 milyon dolar.

Yaş meyve sektörü en çok ihracat yapan 3. sektör

Yaş meyve sektörü 2019 ocak-kasım döneminde 1,44 milyar dolarlık ihracatla en çok ihracat yapan 3. sektör olarak öne çıktı.

Sektörde ihracatta ilk 3 sırada 410 bin ton ile limon 207,9 milyon dolar, 93 bin ton ile kiraz 204,1 milyon dolar ve 456,7 bin ton ile mandalina 194,8 milyon dolar yer aldı.

Aynı sektörde, 2019'un 11 ayında 126,1 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Bu ithalatın ilk 3 şöyle sıralandı: 114,6 bin ton ile muz 45,4 milyon dolar, 33,1 bin ton hurma 34,2 milyon dolar ve 42 bin ton ile portakal 9,9 milyon dolar

Yaş meyve dış ticaretinde 1,3 milyar dolarlık bir dış ticaret dengesi söz konusu olduğu görüldü.

Kaynak: AA