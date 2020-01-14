Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 5,5 zamlı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yüzde 6,5 arttı.

Memur yüzde 5,5 zam alacak

TÜİK’in açıkladığı verilere göre aralık ayında enflasyon yüzde 0,74 arttı. Bu rakama göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,5 memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 1.5 enflasyon farkı oranına ek olarak toplu sözleşmenden gelen yüzde 4 ile birlikte toplamda yüzde 5,5 zam alacak.

Zamlı maaşlar gece yarısından sonra hesaplara yatacak

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 6,5

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Bu oran yaklaşık yüzde 6,5'e karşılık geliyor.