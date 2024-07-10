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Ekonomi
AA 10.07.2024 21:06

Hazine ve Maliye Bakanlığı yapay zekayla oluşturulan sahte içeriklere ilişkin uyardı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapay zeka ile oluşturulmuş gerçek dışı içeriklere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yapay zekayla oluşturulan sahte içeriklere ilişkin uyardı
[Fotograf: AA]

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Bakan Mehmet Şimşek’in bir yayınındaki açıklamalarına yapay zekayla eklenmiş sahte içeriğe ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakanımızın konuk olduğu bir yayına yapay zeka ile seslendirme eklendiği ve vergi konulu gerçek olmayan içeriklerin sosyal medyada paylaşıldığı görülmüştür. Yapay zeka ile oluşturulmuş, gerçek dışı bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Sosyal medyada ve çeşitli internet mecralarında, Bakan Şimşek’in "güneşlenme vergisi alınacağı"nı söylemiş gibi gösteren sahte içerikler hızla yayılmıştı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Yapay Zeka
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