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Ekonomi
AA 10.07.2024 18:13

Bakan Şimşek: Enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz

Bakan Şimşek, "Programımızın nihai amacı sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışıdır. Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz" dedi.

Bakan Şimşek: Enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

İş gücü piyasasındaki olumlu seyrin sürdüğünü vurgulayan Şimşek, şunları söyledi:

"Mevsimsel düzeltilmiş verilere göre, istihdam mayıs ayında 273 bin kişi arttı, son 12 aylık artış ise 1,3 milyona ulaştı. ⁠İş gücüne katılım oranı yüzde 54,5 ile tarihi yüksek seviyeye çıktı. İşsizlik oranı 2012 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviye olan yüzde 8,4'e geriledi."

"Uyguladığımız programla enflasyonu düşüreceğiz"

Şimşek, programlarının nihai amacının, sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışı olduğunun altını çizerek, "Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz" açıklamasını yaptı.

ETİKETLER
Mehmet Şimşek Enflasyon Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomik Düzenlemeler İstihdam
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