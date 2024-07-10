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Ekonomi
AA 10.07.2024 17:00

THY, uçuş ağına İtalya'nın Torino şehrini de ekledi

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da dokuzuncu uçuş noktası olan Torino şehrine seferlere başladığını duyurdu.

THY, uçuş ağına İtalya'nın Torino şehrini de ekledi

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, bugün tarihi itibarıyla İstanbul Havalimanı ve Torino Havalimanı arasında gerçekleşecek uçuşlar, haftanın 7 günü karşılıklı olarak icra edilecek.

Torino'dan İstanbul'a doğrudan erişim imkanı sunan uçuşlar sayesinde yolcular, İstanbul üzerinden 349 farklı noktaya da seyahat etme imkanı bulacak.

THY, uçuş ağına İtalya'nın Torino şehrini de ekledi

"Misafirlerimize Torino'yu THY aracılığıyla deneyimleme fırsatı sunacağız"

Açıklamada hat açılışıyla ilgili görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Torino'yu dünyanın 349’uncu ve İtalya'nın dokuzuncu noktası olarak, geniş uçuş ağımıza katmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu hat ile İtalya ile bağlarımızı güçlendirecek ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimize İtalya'nın tarihi başkenti olan Torino'yu THY ayrıcalığıyla deneyimleme fırsatı sunacağız. Bu hattın bayrak taşıyıcımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı

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