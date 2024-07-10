BIST 100 günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 53,28 puan azalırken toplam işlem hacmi 103,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,19, holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,56 ile gıda içecek, en çok kaybettiren yüzde 2,47 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için "daha fazla iyi veri" aradıklarını vurgulamasının ardından karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi, ABD'de, haftalık işsizlik maaşı başvurularının öne çıkacağını dile getiren analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini söyledi.