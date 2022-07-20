Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 18:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hazine alacakları haziran sonu itibarıyla 21,4 milyar lira
Hazine alacakları, haziran sonu itibarıyla 21,4 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, Hazine alacakları, haziran sonu itibarıyla 21,4 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3 milyar lira tahsil edildi.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı
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