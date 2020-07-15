Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden derlenen bilgilere göre, ocak-nisan döneminin aksine mayıs ve haziranda gerçekleştirilen seferlerde ve "hava aracının ülke hava sahasını, herhangi bir yere inmeksizin katetmesi" anlamına gelen transit üst geçiş (overflight) uçuşlarda hareketlilik yeniden başladı.

Yaklaşık 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasında, ocak ayında 34 bin 441 uçaklık üst geçişler şubatta 31 bin 631'e indi.

Türkiye semalarında mart ayında 23 bin 92 uçaklık geçiş hesaplandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında dünyanın birçok noktasında iç ve dış hat seferlerin iptal edildiği nisan ayında ise bu alanda büyük düşüş yaşandı.

Bu ayda Türkiye'den yapılan üst geçişler 6 bin 484'ye indi. Mayıs ayında ise 8 bin 714 overflight icra edildi. Nisan-mayıs döneminde dünyada tarifeli seferlerin durması nedeniyle dış hatlarda ülkeler arasında özel tahliye uçuşlarına ağırlık verildi.

Uluslararası bazı uçuşların kademeli başlatıldığı haziran ayında ise Türkiye semalarından 9 bin 54 üst geçiş yapıldı. Bu yılın ocak-haziran döneminde Türkiye hava sahasından toplamda 113 bin 416 uçak geçti.

Geçen senenin aynı döneminde ise 227 bin 900 üst geçiş kaydedilmişti.

Bir ülke hava sahasını kullanan her uçak, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından belirlenen geçilen ülkenin yetkili otoritesine ücret ödüyor. Bu ücret, uçağın ağırlığı ve hava sahasında kalınan süreye göre değişiyor.

Haziranda 46 bin 760 sefer

Türkiye'deki havalimanları çıkışlı ve varışlı hava trafiğinde haziranda oluşan hareketlenme istatistiklere de yansıdı.

Ocak ayında, tüm havalimanları merkezli, 110 bin 681 iç ve dış hat seferi yapıldı. Şubat ayında havalimanlarından hizmet alan yolcular, icra edilen 101 bin 915 uçuşla dünyanın çeşitli noktalarına seyahat etti.

Toplam 74 bin 347 sefer mart ayında, 7 bin 307 uçuş da nisanda düzenlendi. Türkiye'deki havalimanlarından mayıs ayında 9 bin 871 geliş-gidiş seferi yapıldı.

Birçok iç ve dış hat noktasına seferlerin kademeli başlatıldığı haziran ayında uçuşlarda önemli bir artış kaydedildi.

Haziranda, Türkiye'deki tüm havalimanlarından 46 bin 760 geliş-gidiş seferi icra edildi.

Yılın ilk altı aylık döneminde Türkiye'deki havalimanlarından iç hatta 225 bin 776, dış hatta 125 bin 105 olmak üzere toplam 350 bin 881 sefer düzenlendi.

Geçen senenin aynı döneminde ise 715 bin 544 sefer yapılmıştı.