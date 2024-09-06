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Ekonomi
AA 06.09.2024 11:38

Hamsi avcılığı için izin alma süresi bugün doluyor

Hamsi avcılığına getirilen kota kapsamında, gemi sahibi veya yetkilisi tarafından avcılık izni alınabilmesi için verilen süre bugün doluyor.

Hamsi avcılığı için izin alma süresi bugün doluyor
[Fotograf: AA]

1 Eylül 2024-14 Nisan 2025 döneminde Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerinde toplam 400 bin ton hamsi avlanmasına izin verildi.

Kota kapsamında hamsi avcılığı, ülke kara sularında bulunan ve aktif avcılık faaliyeti gerçekleştiren "Gırgır Ağlarıyla Hamsi Avcılığı İzin Belgesi", "Ortasu Trolüyle Hamsi Avcılığı İzin Belgesi" ve "Alamana Ağlarıyla Hamsi Avcılığı İzin Belgesi" alan balıkçı gemileri tarafından yapılabilecek.

Balıkçı gemisi sahibi veya yetkilisi tarafından, ruhsat tezkeresinin verildiği veya geminin bulunduğu yerdeki Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerinden birine müracaat edilerek, izin belgesinin alınması gerekiyor.

Belirlenen kurallar çerçevesinde 12 metre ve üzeri balıkçı gemilerine, ruhsat tezkerelerinde birincil av aracı olarak yer alan avcılık faaliyetine uygun avcılık izin belgesi düzenlenecek.

İzin belgesi talep edilen balıkçı gemisinin, düzenleme tarihinde Türkiye kara sularında bulunması gerekiyor.

Başka ülkelerin kara suları ile uluslararası sularında faaliyet gösteren gemilere izin belgesi düzenlenmeyecek. Ayrıca, bakanlık izni kapsamında, sözleşme yapılarak yetiştiricilik tesislerinde yardımcı gemi faaliyetinde bulunan balıkçı gemilerine de izin belgesi verilmeyecek.

Kota, gemi özelliklerine göre belirlenecek

Hamsi avcılığı izin belgesi alan balıkçı gemilerine kota tahsisi, tam boy uzunlukları ve boy gruplarına göre belirlenen katsayılar dikkate alınarak dağıtılacak.

Gemi başına düşen kota, toplam başvuru yapan tekne sayısı ve uzunluklarına göre belirlenecek. Bir metre gemi boyuna düşen kota miktarı belirlendikten sonra başvuru yapan gemilerin kotaları belli olacak.

Öte yandan, bakanlıktan izin alarak başka ülkelere giden gemiler, av sezonu içinde ülke kara sularına dönmüş olsalar dahi yeni kota tahsisi yapılmayacak.

Hamsi avcılığı faaliyetinde bulunacak gemilerin avladıkları hamsiler, karaya çıkış öncesinde e-Seyir Defteri'ne bildirilecek.

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