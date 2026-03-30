Çok Bulutlu 5.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 30.03.2026 10:25

Hallerde vergi kaybı ve fiyat oyununa inceleme

Hallerdeki bazı işletmelerce Hal Kayıt Sistemi'ne (HKS) gerçeğe aykırı şekilde düşük fiyat girişleri yapıldığı, bununla bağlantılı çifte fatura düzenlenmesi suretiyle vergi kaybına ve perakendede fiyat şişirilmesine yol açıldığı tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı, piyasa düzenini bozarak haksız kazanç sağlamaya yönelik her türlü yasa dışı girişime karşı denetim ve yaptırım faaliyetleri kararlılıkla sürdürülüyor.

Bakanlık tarafından, sebze ve meyve ticaretinin düzenli, şeffaf ve kayıtlı şekilde yürütülmesi için hallerde faaliyet gösteren tüccar ve komisyonculara yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Büyükşehirlerde gerçekleştirilen denetimler sonucunda hallerdeki bazı işletmeler tarafından HKS'ye gerçeğe aykırı şekilde düşük fiyat girişleri yapıldığı, bununla bağlantılı olarak çifte fatura düzenlenmesi suretiyle vergi kaybına ve perakendede fiyat şişirilmesine yol açıldığı suçüstü tespit edilmiştir. Ayrıca, ürün künyelerine düşük satış bedelleri girilerek, rüsum ve stopaj yükümlülüklerinin de eksik beyan edildiği anlaşılmıştır" ifadesi kullanıldı.​​​​​​​

Söz konusu fiillerle kamu gelirlerinin zarara uğratıldığı, piyasada haksız rekabet ve fahiş fiyat ortamı oluşturulduğu aktarıldı.

Bu kapsamda, mevzuata aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen işletmeler hakkında Bakanlıkça gerekli cezai işlemlerin başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, kanunlara aykırı eylemleri tespit edilen bu firmalarla ilgili dosyalar, Bakanlığımız tarafından detaylı inceleme yapılmak üzere hemen Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Gelir İdaresi ve Vergi Denetim Kurulu başkanlıklarına iletilmiştir. Bakanlık olarak fahiş fiyat ve stokçuluk gibi her türlü eylemle mücadele ettiğimiz gibi yasa dışı her türlü girişime anında müdahale ederek gereken yaptırımları uygulamaya devam edeceğiz."

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı Vergi Hazine ve Maliye Bakanlığı
Sıradaki Haber
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
FOTO FOKUS
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ