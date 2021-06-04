Halkbank kadınlara desteğini sürdürüyor. Girişimci kadınlara verilen desteğin ardından bir müjde de kadın kooperatifleri için geldi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın kooperatiflerine özel hazırlanan kredi paketini açıkladı.

6 ay ödemesiz, 60 ay vadeli

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Paket kapsamında; makina, ekipman ve ticari araç alımı ile istihdamı desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla, azami 6 ay anapara ödemesiz, toplam 60 aya varan vadelerde, 500 bin TL’ye kadar destek sağlamaktayız" açıklamasını yaptı.

Arslan, kredi paketiyle finansmana erişimde zorluk yaşayan kadın kooperatiflerinin önünü açmayı hedeflediklerini söyledi. "Kooperatifin başkanının kadın olmasını şart koşuyoruz" dedi.

Halkbank Üreten Kadınlar Toplantıları düzenleyerek belirli aralıklara girişimcilerle buluşuyor.

Bursa ve Antalya'nın ardından üçüncü toplantı, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleşti.

Halkbank kadın girişimci paketi

Burada konuşan Arslan Kadın Girişimci Kredi Paketi’nin ulaştığı sonuçları da açıkladı.

İlk kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde duyurdukları Kadın Girişimci Destek Paketi'ne gösterilen yoğun ilginin ne kadar isabetli bir iş yaptıklarını ortaya koyduğunu belirten Arslan, şunları söyledi:

"Yaklaşık 3 ay içinde 29 binin üzerinde kadın girişimcimiz Kadın Girişimci Destek Paketlerimizden faydalanmış ve yaklaşık 3 milyar TL’ye ulaşan kredi hacmi gerçekleşmiştir"