Getir, mart ayında üçüncü yatırım turunu 300 milyon dolar ile tamamlamış ve unicorn listesine giriş yapmıştı.

İki ay sonra dördüncü yatırım turunu da tamamlayan Getir, 555 milyon dolarlık yeni yatırımla 7 milyar 555 milyon dolar değerlemeye ulaştı.

"İki heceli Türkçe kelimeyi sevdirmeye devam edeceğiz"

Getir Kurucusu Nazım Salur, "Getir’in bu değere ulaşması 10 dakikada teslimat gibi orijinal bir fikrin teknoloji ile harmanlandığında dünyada nasıl bir ilgi uyandırdığını gösteriyor. Bu aslında Türkiye’den de yeni teknolojik iş modellerinin çıkabileceğinin de göstergesi. Yeni kaynak ile hem Türkiye’deki işlerimizi daha hızlı büyütmeye hem de yeni ülkelerde bu iki heceli Türkçe kelimeyi sevdirmeye devam edeceğiz" dedi.

Yıl sonunda 6 ülkeye ulaşacak

Şu an Türkiye, İngiltere ve Hollanda’da hizmet veren Getir, haziran ayında da Paris ve Berlin’deki operasyonlarına başlayacak.

Yılın son çeyreğinde de Amerika pazarına girmeyi hedefleyen Getir, böylelikle yıl sonuna kadar 6 ülkeye ulaşacak ve kurucusu olduğu pazarın standartlarını yeni giriş yaptığı ülkelerde de belirlemeye devam edecek.