Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 525 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 523,4 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 525,0 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 861 lira, Cumhuriyet altını da 3.518 liradan satılıyor.

Dün, ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamı verisinin beklentileri oldukça aşmasının ardından altının ons fiyatı 1.855 dolara kadar geriledi. Ancak bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla 1.870 doların üzerine çıkan altının ons fiyatı, şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.873 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne çıktığını kaydeden analistler, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan ons altının 1.890 doların direnç, 1.855 doların destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 525 lira 30 kuruşken satışı ise 525 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 856 lira satış fiyatı 861 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 4 Haziran güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.873,31 dolar

Satış: 1.873,50 dolar

Gram

Alış: 525,30 lira

Satış: 525,50 lira

Çeyrek

Alış: 856,57 lira

Satış: 861,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.483,00 lira

Satış: 3.518,00 lira