3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı.

"Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.

Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek.

Halkbank Bireysel İhtiyaç Destek Kredisi

Halkbank’ın internet sitesinde şu bilgiler yer alıyor.

Nedir?

Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde devreye alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri kapsamında; aylık geliri 5.000 TL’nin altında olan müşterilerimizin sağlık, kira, fatura (elektrik, su, doğalgaz vb.) temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla, aylık %0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 ay aya vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi hizmete sunulmuştur.

Tutar ve Ödeme Koşulları

Dilerseniz; 10.000 TL’ye kadar kredinizi aylık %0,49 faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kullanabilirsiniz.

Kredi ödemelerinizi; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapabilirsiniz.

Halkbank destek kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi’nden aylık hane geliri 5.000 TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensubu olan müşterilerimiz yararlanabilecektir.

Kamu bankalarının sadece birinden başvuru yapılabilecektir. Aynı hane içerisinden ise sadece bir kişi başvuruda bulunabilecektir. Eşlerden yalnızca biri krediden faydalanabilecektir.

Başvurularınızı; Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak ya da web sayfamız üzerinden yapabilirsiniz.