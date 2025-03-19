Çok Bulutlu 2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 19.03.2025 14:32

Hakem heyeti, taksitli satıştan caymak isteyen tüketiciyi haklı buldu

Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti, bir kadının güzellik merkezi ile yaptığı taksitle satış sözleşmesinden tek taraflı caymak için yaptığı başvuruda, sözleşmenin iptali ve ödenen peşinatın iadesine hükmetti.

Hakem heyeti, taksitli satıştan caymak isteyen tüketiciyi haklı buldu

Kayseri'de yaşayan E.O, bir güzellik merkezine giderek cilt bakım işlemleri hakkında bilgi aldı ve çeşitli işlemler yaptırmak için 17 bin 400 lira değerinde hizmet alım sözleşmesi imzaladı.

Sözleşme gereği güzellik merkezine peşinat olarak 5 bin lira ödeyen tüketicinin, kalan kısmını da taksitler halinde ödemesi kararlaştırıldı.

Daha sonra güzellik merkezinde işlem yaptırmaktan vazgeçen tüketici, sözleşmenin iptali ve ödediği peşinatı geri almak için Tüketiciler Birliğinden yardım istedi.

Tüketiciler Birliği, kadına 7 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahip olduğunu hatırlatarak, İl Hakem Heyetine başvurmasını sağladı.

Kadının başvurusunun ardından kısa sürede incelemelerini tamamlayan İl Tüketici Hakem Heyeti, taksitle satış sözleşmesinin iptali ve tüketicinin ödediği peşinatın iadesine karar verdi.

"Uzaktan satışlarda 14 gün, taksitli satışlarda ise 7 gün cayma hakkı var"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, güzellik merkezleriyle ilgili son zamanlarda ciddi şikayetler aldıklarını belirtti.

Güzellik merkezleriyle yapılan sözleşmelerde imza atıldıktan sonra "vazgeçilmez" gibi bir algının olduğunu ifade eden Şahin, "Tüketicinin uzaktan satışlarda 14 gün, taksitli satışlarda ise 7 gün cayma hakkı var. Diyelim 7 gün içerisinde vazgeçmedik, sözleşmede de 7 gün içerisinde vazgeçme hakkımız yazmıyorsa, bu sefer o 7 günümüz biz öğrenene kadar geçerlidir. 'Taksitli satışlardan 7 gün içerisinde vazgeçebilirsin' şartı kanunen satıcıda ve sağlayıcıda." diye konuştu.

Şahin, güzellik merkezlerindeki sözleşmelerde bir miktar "kapora" adı altında peşin ödeme alındığını kaydetti.

Tüketicilerin güzellik merkezlerinde yaptıkları hizmet sözleşmesinde cayma hakkından bahsedilmediği takdirde İl Hakem Heyetlerine başvurarak sözleşmeyi iptal ettirebildiklerini anlatan Şahin, "Tüketicimiz de bize geldi, sözleşme istedik. Kısmi ödeme olduğunu da görünce sözleşmeden vazgeçme bilgilendirmesinin yapılıp yapılmadığına baktık. Satıcı mutlaka 7 gün içerisinde vazgeçme hakkını tüketiciye bilgilendirmek zorunda. Baktık o bilgilendirme yok." dedi.

"Örnek bir karar çıkmış oldu"

Şahin, tüketicilerin "imza attım, geri dönüş hakkı yok" diye düşünmemeleri gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kayseri İl Hakem Heyetinde sözleşme iptal edildi. Ödenen 5 bin liranın iadesi ve 17 bin 400 liralık sözleşme iptal edilerek örnek bir karar çıkmış oldu. Bu hakkımızı kullanmamız lazım fakat tüketiciler de tek ödeme veya kredi kartından tek çekim yapmasınlar. Bir miktar ödeme yapıp geri kalanını taksite bağlasınlar. Akıllarına yatmazsa vazgeçme hakları doğar. Bir anlık duygusal yenilgiyle sözleşmeyi imzalayıp ona mahkum kalmayalım. Başka tüketicilerimiz de böyle bir sözleşme imzalamış ve pişman olmuşsa hakem heyetine başvurup taksitli satıştan vazgeçme hakkını kullanarak artık vazgeçebilir."

ETİKETLER
Kayseri Tüketici Hukuku Tüketici Hakları
Sıradaki Haber
Ankara'da sosyal gelişme için 5 yeni proje desteklenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:56
Google'ın algoritma değişikliği TBMM'de görüşülecek
15:33
Belediyelerde sözleşmeli çalışan sanatçılar için "teşvik ikramiyesi" kararı Resmi Gazete'de
15:30
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
15:23
ABD'nin NATO Avrupa Komutanlığı rolünden çekilmeyi düşündüğü iddiası
15:37
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Naylon fatura ile para akladılar
15:44
Bakan Tunç: Tarafsız ve bağımsız yargının vereceği karar, saygıyla karşılanmalıdır
Yerlerinden edilen Filistinliler, göç ettikleri yerde çadır kurdu
Yerlerinden edilen Filistinliler, göç ettikleri yerde çadır kurdu
FOTO FOKUS
Ankaralılar güne kar yağışı ile uyandı
Ankaralılar güne kar yağışı ile uyandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ