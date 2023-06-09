Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonu yurt geneli parçalı ve çok bulutlu iç kesimlerde ise yağışlı sistemin etkili olacak.

Yağışların cumartesi günü İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde, pazar günü ise İç Anadolu'nun güneyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor.

Hafta sonu Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 26, Samsun'da 23, İstanbul'da 25, İzmir'de 30, Diyarbakır'da 34 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.