Kültür ve Turizm Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele sürecinde, turistik tesislerin güvenli ve hijyen olduğunu gösteren ve dünyada ilk olan Sağlıklı Turizm Sertifikasyonu turistlere "güvenli konaklama ve yeme - içme" mesajı veriyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) verilerinden edinilen bilgiye göre, turistik tesislerin güvenli ve hijyen olduğunu belgeleyen Sağlıklı Turizm Sertifikasyonunu şu ana kadar 48 otel ve 9 restoran almaya hak kazandı.

Bakanlık ilk fazda belgelendirmeye yetkili akreditasyon firmalarının listesini, geçen mayıs ayı sonunda açıklamıştı.

Buna göre, Türk Standardları Enstitüsü Sistem Belgelendirme Grup Başkanlığının aralarında olduğu 11 uluslararası akreditasyon firması, otellere ve restoranlara sertifika veriyor.

48 otel, 9 restoran

Bakanlık da, TGA kanalıyla koronavirüse karşı "Güvenli Turizm Belgesi" olarak da bilinen belge için başvuran otelleri ve restoranları ilan ediyor.

10 Mayıs'ta ilan edilen Sağlıklı Turizm Sertifikasını almak için 20 Mayıs'tan bugüne kadar Türkiye genelinde başvuran oteller denetlenme sürecine alındı.

Başta Antalya olmak üzere, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Trabzon ve Konya'dan çok sayıda otel belge almak için kriterleri yerine getirmeye çalışıyor.

Başvuran tesislerden 337 otel ve 50 restoran incelenerek, otellerden 48'i, restoran ile kafelerden 9'u belge almaya hak kazandı. Diğer tesisler ve restoranların belgelendirme süreçleri ise devam ediyor.

Belge almaya hak kazanan tesislerin büyük çoğunluğu Antalya ve İstanbul'da bulunuyor.